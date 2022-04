Sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio a Sassari.

Un giovane sassarese è stato colpito ventidue volte con un coltello da cucina in via Nurra, nel quartiere di Monte Rosello, al culmine di una lite in strada.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, quindi trasferito nel reparto chirurgia. Presenta una ferita da arma da taglio all'emitorace sinistro. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'aggressore, un minorenne, si è costituito alla Questura di Sassari. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno interrogato, quindi recuperato il coltello e proceduto all'arresto.

© Riproduzione riservata