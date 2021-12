Il Consorzio Z.I.R Predda Niedda Sassari autorizza in pieno periodo natalizio la bitumazione in una delle disastrate strade principali della grossa zona industriale e commerciale del capoluogo. Senza inoltre un'adeguata organizzazione. Ne nasce un gigantesco ingorgo in cui stamattina sono stati intrappolati per ore migliaia di automobilisti. Strade bloccate sino a Li Punti e diversi snodi per centro e periferie. In moltissimi hanno perso o ritardato al lavoro. Intrappolata nel traffico un'ambulanza. Tantissimi gli automobilisti che per aggirare l'ingorgo si sono sobbarcati decine di chilometri in più. Nelle strade di Predda Niedda anche un'ora per compiere 300 metri. Sono giunti sul posto rinforzi dei vigili urbani per regolare meglio il traffico. Ma oramai il grande tappo stradale era già compiuto e per defluirlo c'è voluto un'intera mattinata.

L'ingorgo a Li Punti (L'Unione Sarda - Tellini)

