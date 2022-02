Gavinuccio Canu ancora non si trova, ma i suoi amici e parenti non si rassegnano e continuano a cercarlo. Anche per oggi hanno organizzato un’iniziativa nei luoghi in cui il cantante sassarese è stato visto, e verranno utilizzati anche dei droni.

L’8 febbraio è uscito di casa, era circa mezzogiorno, e non è più tornato. Con sé non ha portato il telefonino ma avrebbe i documenti.

Era vestito di nero, è alto un metro e 55.

Gli amici si sono rivolti anche alla trasmissione tv “Chi l’ha visto?” per lanciare un appello, ma finora non sono giunte segnalazioni di rilievo.

(Unioneonline/s.s.)

