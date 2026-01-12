le indagini
12 gennaio 2026 alle 11:05
Sassari, furto in pizzeria: vetro distrutto e fondo cassa rubatoEnnesima spaccata in città, danni ingenti
Ennesima spaccata a Sassari.
Ieri notte uno o più ignoti hanno spaccato la vetrata d'ingresso della pizzeria Monhos tra viale Umberto e traversa Torres portando via un fondo cassa di circa 120 euro.
Ingente il danno della vetrata.
I ladri hanno approfittato del fatto che la serranda fosse abbassata ma non avesse il lucchetto.
Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia di Stato.
