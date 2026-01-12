Ennesima spaccata a Sassari.

Ieri notte uno o più ignoti hanno spaccato la vetrata d'ingresso della pizzeria Monhos tra viale Umberto e traversa Torres portando via un fondo cassa di circa 120 euro.

Ingente il danno della vetrata.

I ladri hanno approfittato del fatto che la serranda fosse abbassata ma non avesse il lucchetto.

Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia di Stato.



