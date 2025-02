Fermato dai carabinieri fugge e getta via una pistola. Il fatto è successo nell’agosto del 2023 a Oschiri e ieri, in sede di abbreviato in tribunale a Sassari, il pm Angelo Beccu ha sollecitato per l’imputato 39enne la condanna a un anno e 10 mesi.

Le accuse erano di ricettazione e porto d’arma clandestina formulate dopo l’episodio descritto quando l’accusato non fermatosi al posto di blocco scappava a piedi lanciando via una Beretta, subito ritrovata e che aveva la matricola ribattuta. L’avvocato difensore Andrea Devoto ha ricordato come il suo assistito aveva trovato la pistola in un suo terreno e che voleva soltanto disfarsene, non sussistendo quindi, a suo parere, il reato di ricettazione perché nessuno gli aveva consegnato l’arma. Il guip Gian Paolo Piana ha rinviato a maggio per repliche e sentenza.

© Riproduzione riservata