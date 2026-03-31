«Mi facevano male i denti».

Con questa frase un sassarese avrebbe giustificato, oggi in tribunale a Sassari, l’uscita notturna che si è conclusa, secondo le accuse, proprio con la tentata effrazione in uno studio dentistico cittadino.

L’uomo, assieme a un’altra persona che era sottoposta a obbligo di dimora notturna, ha provato a forzare l’ingresso dell’attività danneggiando la porta.

Carabinieri davanti al tribunale

I residenti del palazzo, tuttavia, hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che hanno bloccato la coppia. I due si sono presentati oggi in tribunale per la direttissima, difesi dagli avvocati Massimiliano Tore e Martina Salaris. La giudice Monia Adami ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di dimora per entrambi.

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