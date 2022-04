Il Covid-19 entra di nuovo nelle case di riposo per anziani. A Sassari un focolaio di coronavirus si registra nella casa di riposo Paolo VI, in via Monte Furru, una delle più grandi del capoluogo, già colpita dal virus soprattutto a inizio pandemia.

Questa nuova ondata ha contagiato sia diversi ospiti che personale. La struttura è gestita storicamente dalle suore del Getsemani, che ne detengono anche la proprietà (non solo di questa ma anche di altre strutture simili, come la casa per disabili di Lu Bagnu, frazione di Castelsardo).

Gli anziani ospiti della casa di riposo Paolo VI sono quindi in isolamento nelle proprie camere e la struttura è stata chiusa al pubblico, con visite naturalmente bloccate. In attesa di un miglioramento della situazione sanitaria e di un ritorno alla normalità.



