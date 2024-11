Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza, stamattina in tribunale a Sassari, pronunciata dal giudice Antonio Spanu nel processo contro un ex assessore comunale imputato per maltrattamenti contro la ex moglie.

L'uomo, 72enne, era stato arrestato dai carabinieri nel 2022 in seguito a un litigio con la donna. Da qui era partita una denuncia per maltrattamenti che, secondo la signora, sarebbero durati in sostanza per tutto il matrimonio. Presunte violenze fisiche, tra cui tentativi di strangolamento, e psicologiche reiterate nel tempo che non sono state però confermate nelle varie udienze dai testimoni.

Anche in sede di discussione la pm aveva sostenuto che non sussistessero le prove di una colpevolezza dell'imputato e, per questo, aveva chiesto l'assoluzione. I difensori dell'imputato sono gli avvocati Luigi Esposito e Chiara Spano.



