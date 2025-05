Era finito ai domiciliari per aver rapinato, con un’altra persona, un 17enne a Sassari lo scorso mese. Ma l’indagato, nonostante la disposizione del giudice, aveva più volte violato la misura tanto che gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato portandolo, stamattina in tribunale, per la direttissima di rito.

Il giovane, difeso dall’avvocato Marco Palmieri, si è presentato davanti al giudice Paolo Bulla che ne ha disposto lo stato di libertà rimettendo però gli atti al gip Gian Paolo Piana.

La coppia aveva secondo le accuse, il 22 aprile, fermato un minore all’altezza del Mercato Civico e, dopo averlo minacciato e picchiato in una via appartata, gli avrebbero sottratto 100 euro. Appena il 17enne ha provato a chiedere aiuto attivando l’sos del suo i-Phone i due lo avrebbero scoperto esigendo lo sblocco e il reset. Essendosi rifiutato sarebbe stato di nuovo percosso riuscendo dopo qualche minuto a liberarsi e a essere soccorso.

Le indagini dei poliziotti della questura avevano portato in breve tempo all’individuazione dei due indagati.

