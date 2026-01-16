Esce dal carcere e, nello stesso giorno, commette un furto. È successo ieri sulla tratta Porto Torres-Asinara quando un 27enne di origine straniera ha rubato un pc sul traghetto. E, una volta sceso, ha tentato di aprire un’autovettura a Porto Torres venendo però subito scoperto.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno poi ritrovato il computer nel trolley che l’indagato portava con sé.

Condotto oggi in tribunale a Sassari per la convalida, dove era difeso dall’avvocata Martina Salaris, l’uomo è stato ritradotto in carcere come disposto dal giudice Antonio Spanu e sollecitato dalla pm Maria Paola Asara.

