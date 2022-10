Potrebbe essere uno degli angoli più belli e suggestivi di Sassari. Invece è totalmente dimenticato. Stiamo parlando della centralissima scalinata di via Adelasia. Che sembra invece diventata una giungla, invasa totalmente da erbacce di ogni tipo, che nessuno provvede a tagliare da mesi. Come se non bastasse a questo degrado si aggiungono le pericolose siringhe usate, abbandonate sugli scalini dai tossicodipendenti. L'orologio della scalinata di via Adelasia sembra tornato indietro di 40 anni. Perché solo in quei tempi si è raggiunto l'attuale livello di abbandono. La situazione infatti pareva migliorata negli anni scorsi, anche se, nonostante la centralità, la scalinata è rimasta sempre un luogo emarginato rispetto ad altri del capoluogo. Di questo passo rischia di esserlo ancora per molto altro tempo.

"Oramai non è solo questione di decoro e pulizia - sostengono diversi residenti - ma anche di sicurezza. Soprattutto per le siringhe usate e abbandonate che aumentano di giorno in giorno. Abbiamo paura soprattutto per i nostri bambini. Che il Comune quindi intervenga prontamente con un'opera di pulizia e decoro, anche se non si sarebbe mai dovuto giungere all'attuale condizione di degrado".

