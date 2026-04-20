Prendere l’auto e vederla “frugata” dai ladri. È l’esperienza vissuta da un sassarese che stamattina all’alba stava raggiungendo la piazza davanti alla stazione ferroviaria per salire nella propria macchina e andare a lavorare. Ma nell’abitacolo c’era già qualcuno che, alla vista del legittimo proprietario del mezzo, ha avuto il tempo di scappare ma, purtroppo, non a mani vuote. L’uomo infatti si è portato via una borsa e altri effetti presenti nel veicolo.

E ora indagano i carabinieri su un episodio che si aggiunge ai tanti di furto avvenuti tra lo slargo e i vicoli di corso Vico. In un’area in cui abbonda la microcriminalità e che non fa stare tranquilli gli operatori delle Ferrovie dello Stato quando si recano sul posto di lavoro così come tutti quelli che devono parcheggiare nella piazza.

«Arriviamo qui alle 5 del mattino- riferiscono i primi- C’è timore anche perché alcuni personaggi li ritroviamo in treno». E tra chi vive la zona tutti i giorni si fa notare la presenza di auto abbandonate, pure sprovviste di targa, ferme negli stalli da tempo. Una vista che aggiunge degrado al contesto.

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