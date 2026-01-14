Decine di topi in via Paganini a Sassari. È allarme tra i residenti del quartiere di Santa Maria di Pisa e una vera emergenza sanitaria la presenza di roditori che scorrazzano per la strada ma, soprattutto, in quel che è rimasto degli orti urbani. Le 15 casette in legno, inaugurate dalla precedente giunta Campus spendendo 245mila euro, e che avrebbero dovuto dare il via a una serie di coltivazioni di ortaggi, sono invece ormai preda dell’incuria e degli stessi topi.

Come denunciato dagli abitanti abbonda la spazzatura abbandonata nell’area con resti di cibo che attirano i roditori. “Ormai entrano nelle case”, riferiscono. E tra i rifiuti anche diverse siringhe ad aumentare i rischi per i residenti che chiedono a gran voce più pulizia e una disinfestazione.

Intanto dalle casette è stato rubato di tutto, a una era anche stato dato fuoco e di recente vengono utilizzate dai senzatetto come rifugio per la notte gelida. L’attuale amministrazione ha annunciato un prossimo smantellamento degli orti urbani per dar vita a un nuovo progetto di cui ancora però non si conoscono i contorni.

