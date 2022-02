Nel dicembre del 2017 sembrava fatto il passo decisivo per trasferire il complesso ubicato tra via Duca degli Abruzzi e via Fermi, in una nuova comunale di un ettaro e mezzo, a Casaggia, nella zona che collega Latte Dolce e Sant’Orsola, costeggiando viale Porto Torres. L'allora sindaco di Sassari, Nicola Sanna, aveva anche firmato una Convenzione con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Franco Mario Falbo per la concessione in comodato d’uso gratuito del terreno comunale.

Per realizzare la caserma era previsto nella convenzione un finanziamento interamente a carico delle “opere pubbliche nazionali” per una cifra di circa 20 milioni di euro.

Il consigliere comunale Mariolino Andrìa ha rivolto un'interpellanza all'attuale sindaco Nanni Campus, anche in qualità di presidente della Rete Metropolitana, “affinché il consiglio comunale e la città siano informati sull’iter di questo accordo convenzionale, sempre che lo stesso non sia stato trascurato e che sia ancora in essere”.

La nuova destinazione sarebbe più funzionale di quella attuale per consentire ai circa 600 vigili del fuoco, compresi elicotteristi, portuali e sommozzatori, che coprono il territorio provinciale, per “esercitare la loro indispensabile e preziosa attività in una caserma moderna funzionale e logisticamente più idonea”.

