Diversi disagi, oggi e domani a Sassari, nella rete idrica. Dalle 9 del mattino alle 14, stamattina nel quartiere di Li Punti, ci sarà un intervento di manutenzione straordinaria e sono previsti interruzioni della fornitura d’acqua e cali di pressione.

Domani, mercoledì 12 febbraio, Abbanoa completerà il collegamento della nuova rete idrica in via Colombo nel quartiere di Latte Dolce. A essere coinvolta in particolare anche via Kennedy nell’orario dalle 8.30 alle 18.30.

Con l’installazione delle nuove apparecchiature non si sospenderà l’erogazione dai serbatoi cittadini, evitando maggiori problemi.

© Riproduzione riservata