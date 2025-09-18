Una pizza, qualche birra e l’Ucraina. Nel novembre 2022, in un appartamento di Sassari, due amici hanno cominciato a litigare, durante la cena, sul conflitto in corso nell’est d’Europa. Gli animi si sono riscaldati tra i 61enni finché uno ha sferrato un pugno all’altro e con tale violenza da causare alla vittima una frattura della mandibola.

Il colpo ha provocato all’uomo una lesione degli organi della masticazione che permane tuttora nonostante le cure e un’operazione chirurgica. Ci sono voluti oltre sette mesi prima che la persona, difesa dall’avvocata Elisabetta Sotgia, potesse di nuovo assumere cibi solidi e, al tempo della prima visita, il pronto soccorso aveva dato 40 giorni di prognosi.

Oggi in sede di abbreviato il gup Gian Paolo Piana ha condannato l’imputato, assistito dal legale Roberto Risi, a due anni e al pagamento di una provvisionale da 20mila euro. L’avvocata Sotgia aveva chiesto un risarcimento danni da 50mila euro.

