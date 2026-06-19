La Confcommercio territoriale di Sassari applaude al via libera della mozione, approvata ieri in consiglio comunale, che prevede di attivare un servizio continuativo di vigilanza notturna nelle aree del centro più esposte ai fenomeni vandalici. Una risposta alle decine di spaccate compiute nell’ultimo anno e mezzo ai danni in particolare degli operatori commerciali, spesso costretti a spendere migliaia di euro per riparare i locali danneggiati. “Solo unendo le forze- dichiara il presidente territoriale della Confcommercio, Alberto Fois- e coordinando gli sforzi potremo garantire una tutela efficace e rilanciare efficacemente il centro della città”. Il dispositivo è stato approvato a maggioranza, registrando il “no” di Antonello Sassu, capogruppo di Sassari Progetto Comune, e le astensioni di Carlo Sardara di “Noi per Sassari”, e di Angelo Azara, del gruppo misto di minoranza.

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