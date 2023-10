Prima aggredisce un carabiniere che la ferma mentre sbanda sul ciclomotore, poi assale due agenti della questura intervenuti.

Giornata difficile, due giorni fa, per una 47enne sassarese, ieri condotta al tribunale del capoluogo turritano per la direttissima dagli uomini della polizia di Stato.

Domenica mattina la donna guidava in modo pericoloso un motorino e, notata da un militare dell'Arma in borghese, è stata bloccata. La signora ha reagito con violenza, colpendo l'uomo e, all'arrivo di due poliziotti di rinforzo, ha proseguito con graffi, manate e insulti. Da «cog…» a «voi non siete nessuno! Siete voi che dovete dirmi chi siete», ha continuato a prendere di mira le forze dell'ordine dimenandosi pure da immobilizzata.

Nel procedimento di ieri la 47enne era difesa dall'avvocato di fiducia Sergio Porcu e si è presentata davanti al giudice Antonio Spanu. Quest'ultimo, al termine della Camera di Consiglio, ha disposto l'obbligo di firma per la donna.

