Colpita mentre era sulla sedia a rotelle da un'autovettura. È successo a una 42enne stamattina a Sassari, all'incrocio tra via Carducci e via Grazia Deledda.

«Avevo superato la discesa per disabili- racconta Sonia- ed ero quasi arrivata dall'altra parte quando ho sentito l'impatto». L'autovettura stava svoltando in via Carducci ed è finita contro la donna spostandola «per circa un metro. Per fortuna la carrozzina non si è ribaltata».

Trasportata in codice giallo al pronto soccorso, la donna ha avuto una prognosi di sette giorni. Ma, dolori a parte, il pensiero va a quello che sarebbe potuto accadere di peggio e ai pericoli che ogni giorno si trova ad affrontare nel quartiere di Monte Rosello.

«Ho già denunciato che sono costretta ogni giorno a spostarmi in mezzo alla strada perché in via Sulcis e in altre vie non esiste la possibilità di avere la rampa per disabili». Un percorso che la espone sempre a pericoli. «Mi piacerebbe che fossero eliminate le barriere architettoniche per me e per le persone diversamente abili come me. E non sarebbe male avere più agenti della polizia locale qui». Intanto il Comune si è attivato per trovare soluzioni al problema, mappando le zone che presentano criticità in questo senso.



