Santa Maria di Betlem, ovvero una delle chiese più care ai sassaresi e non solo, costruita nel XII secolo, è la sede di sette gremi cittadini. La discesa dei candelieri inoltre si conclude solennemente tra le sue mura. Da giorni però infuriano le polemiche, ma non per dispute tra gremi, che a volte salgono agli onori della cronaca, bensì per un camioncino adibito a vendita di panini e bevande, munito di regolare autorizzazione, e per una roulotte che stazionano praticamente di fronte all'ingresso della chiesa.

"Non è certo un bel biglietto da visita per la città. Un insulto ai candelieri e a uno dei luoghi più prestigiosi di Sassari. Quel camioncino si potrebbe spostare altrove", sostiene la maggioranza, specie sui social. Qualcuno risponde invece con un semplice "lasciateli lavorare". Altri, i mediatori, propongono di spostare il camioncino della discordia solo qualche decina di metri più in là.

Da Palazzo sinora tutto tace. Ma ci sono alcuni consiglieri comunali che vorrebbero portare la vicenda nella massima Assemblea cittadina. Nel frattempo, anche seduto a tavolino, c'è chi apprezza all'aperto un bel panino con salsiccia e una birra a due passi da uno dei monumenti più sacri del capoluogo.

