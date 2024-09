«Già faccio fatica a camminare, adesso mi hanno tagliato le gambe del tutto».

A parlare è un 80enne il cui Mercedes van è stato dato alle fiamme ieri mattina alle 4 in via Artiglieria a Sassari. I vestiti e i beni dell’uomo sono andati distrutti insieme al mezzo ormai inutilizzabile.

«Ce l’avevo da 20 anni e ci ho girato il mondo senza che mi succedesse nulla. Dovevo venire a Sassari perché accadesse».

Grande la disperazione dell’uomo, sardo e in città per alcune questioni personali: «Non vedo l’ora di andarmene, se la città ti accoglie in questo modo».

Ieri sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e adesso si spera in qualche telecamera della zona per scoprire il responsabile o i responsabili. «Vivo qui da un anno e vedo troppa violenza - conclude l’uomo - con dispiacere dovrò lasciare questa Sardegna dove un tempo non sarebbero mai accadute cose del genere. Io non ho mai fatto male a nessuno e vengo ripagato così».

