Due arresti ieri a Sassari dei carabinieri per tentato omicidio. I fatti che hanno portato alle misure cautelari disposte dal gip Gian Paolo Piana risalgono al 19 luglio in via Duca degli Abruzzi.

Secondo quanto appurato dai militari un 62enne sassarese, che sedeva nel “Duca Bar”, venne colpito da un oggetto contundente alla nuca. A impugnare lo strumento sarebbe stato un 42enne di Sassari, accompagnato da altre due persone, una di 38 e l’altra di 44 anni, entrambi del capoluogo turritano, e tutti con diversi precedenti.

Prognosi riservata per la vittima, tuttora in cura, che ha riportato un trauma encefalico e una frattura cranica. Questi non ha voluto sporgere denuncia né fare i nomi degli aggressori a cui sono arrivati in ogni caso i carabinieri attraverso le indagini. Ancora da chiarire il motivo della violenza, forse legata allo spaccio di stupefacenti.

Due indagati sono finiti a Bancali mentre il terzo risulta irreperibile. La pm è Maria Paola Asara mentre gli avvocati sono Maria Assunta Argiolas, Mario Pittalis, Lorenzo Galisai e Paolo Spano.

