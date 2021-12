A Sassari chiuso per Covid il nido d'infanzia di via Fais, nel quartiere di Monte Rosello.

Due operatori e due educatori sono risultati positivi al virus. Ora sono in quarantena presso le proprie abitazioni.

L'Ats ha intimato la quarantena sino al 4 gennaio a tutto il personale che lavora nella struttura: 27 persone. L'asilo nido ospita 64 bambini.

"Per il momento la dirigenza di Ats non ha predisposto la quarantena per i bambini e le loro famiglie", ha affermato il dirigente comunale coordinatore della struttura. In città c'è molta preoccupazione per l'escalation dei contagi.

