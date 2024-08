Provvedimento di chiusura per 15 giorni, a carico di un locale di Sassari, emesso dal questore. Il titolare dello spazio aveva subito di recente una misura cautelare per reati legati agli stupefacenti oltre a una misura di avviso orale, sempre del questore, perché ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Le verifiche compiute dal personale della divisione Pasi- Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione- hanno accertato poi che l’attività risultava frequentata di solito da pregiudicati e che il titolare dell’esercizio non aveva cambiato le proprie condotte. Tanto da vedere con frequenza persone con precedenti penali e che mostravano malanimo per le istituzioni. Per tutti questi motivi si è ritenuto l’uomo soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Diverse le violazioni amministrative riscontrate dagli agenti della questura come l’impiego di personale con incarichi di “buttafuori” ma senza possedere il titolo abilitativo, o altre infrazioni sulla sicurezza del locale, delle persone e dell’ordine pubblico. L’attività era già stata tra l’altro destinataria di provvedimenti simili di sospensione sia nel 2015 che nel 2016.

