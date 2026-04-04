Ha tentato di rubare in una attività commerciale, ma i proprietari cinesi lo hanno immobilizzato. L'episodio ha avuto luogo ieri a Sassari e ha visto l'intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito un sassarese è entrato in un centro commerciale di Predda Niedda, i cui proprietari sono cinesi, e ha tentato di rubare degli articoli. Ma i gestori lo hanno notato subito perché non era la prima volta che provava a sottrarre degli oggetti dall’esercizio. E quando ha provato ad andarsene i titolari lo hanno bloccato chiamando i militari dell'Arma, che hanno arrestato l'uomo con l'accusa di rapina impropria.

Nell’udienza di convalida il pm e gli avvocati Gianluigi Poddighe e Paolo Spano hanno chiesto l'applicazione dei domiciliari ma, vista l'impossibilità di trovare una sistemazione per l'indagato, la giudice Valentina Nuvoli ha deciso il trasferimento in carcere a Bancali.

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