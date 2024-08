Prospettive più rosee per circa 20 lavoratori di Sassari legati ai supermercati MMF Food. È stato infatti sottoscritto, nei giorni scorsi, un accordo tra i sindacati e Gs, che rappresenta Carrefour, insegna dei negozi citati, in grado di aprire una via d’uscita alle difficoltà dei dipendenti trovatisi nei mesi scorsi in bilico dal punto di vista occupazionale.

Infatti, dopo l'intesa del 25 marzo di quest’anno, una volta collocati nei 5 punti vendita che le società in franchising MMF Food e Anilom avevano acquistato dopo il fallimento Cobec, erano cominciati i problemi. Con l’offerta improvvisa, soltanto per alcuni, di contratti a tempo indeterminato con la Cds e solo a seguito di dimissioni volontarie, saltando, come asserito dalla Cgil Filcams e da Ugl Terziario «criteri di anzianità e di competenza».

Ora Carrefour interviene e assicura, al termine della trattativa, per i prossimi 24 mesi, «in caso di assunzioni dirette presso le proprie strutture commerciali a gestione diretta, che fornirà diritto di precedenza” ai lavoratori specificati assumendoli “con contratti a termine o a tempo indeterminato». Sottolineando che si terrà anche conto delle specifiche competenze e capacità degli stessi. Pare concludersi così una vicenda partita dal fallimento Cobec e approdata, tra dimissioni, scioperi e Naspi negli ultimi 4 mesi, alla soluzione attuale.

