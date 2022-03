Ancora problemi e disservizi nel quartiere Latte Dolce di Sassari, in particolare in via Kennedy, una delle arterie principali del popoloso rione.

Diversi cartelli della segnaletica stradale sono totalmente scoloriti, quindi praticamente invisibili, specie quelli che indicano il senso unico di circolazione. Situazione perciò molto pericolosa per gli automobilisti, in particolar modo per quelli che non conoscono il quartiere.

Il crollo del terrapieno di via Kennedy (foto Tellini)

"In queste ultime settimane si è sfiorato spesso l'incidente stradale - commenta Gianluigi Onida del comitato di quartiere Latte Dolce -.L'Amministrazione di Sassari ha il dovere di intervenire al più presto, prima che possa succedere qualcosa di grave".

Sempre in via Kennedy si segnala anche un pericoloso crollo di un terrapieno, già in condizioni precarie a causa di un incidente accaduto diversi anni fa. Da allora nessun intervento è stato effettuato.

