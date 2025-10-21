Piccolo carabiniere per un giorno a Sassari. I militari hanno esaudito, stamattina nella sede del comando provinciale di via Rockfeller, il sogno del 12enne Nicolò che, in una lettera, aveva chiesto ai carabinieri di poter indossare il copricapo dell’Arma e di poter far visita alla caserma.

Il bambino, accompagnato dai genitori, è stato accolto e ricevuto dal Comandante provinciale, colonnello Antonio Maione, insieme a una rappresentanza di tutti i reparti della sede. Nicolò ha visto da vicino auto, uniformi ed equipaggiamenti dell’Arma, salendo a bordo dell’autoradio e delle moto della sezione Radiomobile mentre gli Artificieri gli hanno mostrato il loro robottino Tiger.

Il dodicenne ha potuto indossare il berretto con la fiamma e visitare gli uffici della caserma ricevendo con commozione, al termine della visita, uno zainetto dell’Arma, un portachiavi, un berretto e l’attestato, consegnatogli dal colonnello Maione, di “Piccolo Carabiniere per un giorno”.

