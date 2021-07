Gli incendi in Sardegna sembrano assumere l’aspetto di una tragica catena di Sant'Antonio.

Si finisce di spegnere un rogo da una parte e ne nasce un altro dall'altra. Ora tocca a Sassari. I motivi sono quasi sempre gli stessi: o il dolo o comportamenti irresponsabili.

Verso le 23 di questa notte hanno preso fuoco le campagne di Piandanna, alla periferia del capoluogo, anche nei pressi del campo Rom.

Il vento caldo ha inoltre portato il fuoco in altre direzioni. Diverse squadre dei Vigili del fuoco si sono mobilitate per i soccorsi, come anche i barracelli, protezione civile e le unità della polizia locale di Sassari, ognuno con i rispettivi compiti.

Alle 5 del mattino, nonostante l'impegno e le energie profuse, il rogo non era stato domato completamente. Un segnale non certo confortante. In mattinata si potranno valutare i primi danni causati dall'incendio.



