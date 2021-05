Grave incidente a Sassari, dove un bimbo di un anno si trova ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione.

I fatti, come confermato dalla Polizia di Stato, nel primissimo pomeriggio nell’agro di Sassari.

Il piccolo, per cause in fase di accertamento, sarebbe caduto in un acquitrino nel cortile dell'abitazione della famiglia.

Immediatamente soccorso dal 118, è stato trasferito in ospedale

Polizia al lavoro per i rilievi e gli accertamenti del caso.

(Unioneonline/v.l.)

