Saranno anche frammenti di arte, cultura e musica della Sardegna, ma hanno incuriosito e spesso conquistato chi è passato lungo una delle strade più eleganti del commercio a Sassari. Tra mostre pittoriche e fotografiche, danza, musica e concorsi letterari, l'associazione Centro Commerciale Naturale di via Cavour ha ancora una volta saputo proporre qualcosa in più delle luminarie natalizie, lanciando input sulla cultura e tradizioni sarde e il coinvolgimento degli studenti.

Soddisfatto il presidente del Ccn di via Cavour Gavino Macciocu: «Un concetto chiaro in formato progetto, un concetto applicabile, un concetto declinato in forma di progetto realizzato nel cuore pulsante della città di Sassari. E il bilancio, anche stavolta e ora che le feste sono finite, è positivo. Grazie a chi ha collaborato affinché tutto riuscisse».

Diverse le mostre. Da "Viaggi col pennello. Di arte in arte, dal lirico al geometrico" a palazzo Frau curata dagli artisti Daniel Leal, Giampaolo Pinna e Nanny Cau, a "Il Carnevale di Lula", mostra fotografica di Gavino Foddai ospitata a palazzo Pilo, arrivando a “I Candelieri” a cura di Michele Sassu nell'androne di palazzo Demurtas e “Sfumature di colori e luci in via Cavour” a cura dell’artista Gemma Marrocu coi paesaggi marini esposti all’ingresso di palazzo Calvia.

“Natale a Sassari” e “Natale a passo di danza” sono stati invece due semplici esempi di quel che si può dare a Sassari coinvolgendo i ragazzi delle scuole e mettendoli nelle condizioni di esprimere la loro arte. Gli studenti del Liceo classico, Musicale e Coreutico “Azuni” di Sassari sono stati coinvolti anche in un concorso artistico di idee da sviluppare sul tema “Natale a Sassari”.

