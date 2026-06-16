“Siete l'orgoglio del popolo e siete unici. Un sentito ringraziamento per il servizio che svolgete”. È il messaggio contenuto in un biglietto consegnato da un cittadino alla Polizia di Stato di Sassari.

Un moto di gratitudine verso le poliziotte e i poliziotti comunicato mentre le forze dell’ordine stavano compiendo un servizio di assistenza. Per la questura di Sassari si tratta «di manifestazioni di affetto e riconoscenza, che testimoniano il legame di fiducia esistente tra i cittadini e le istituzioni».

Il “grazie” del biglietto non rappresenta però un caso isolato perché sono diversi i messaggi di apprezzamento ed elogio che arrivano agli uomini in divisa. «Tali attestazioni- rimarca la Questura- costituiscono uno stimolo ulteriore a proseguire con professionalità, dedizione e senso del dovere nell'attività di prevenzione, controllo del territorio ed assistenza ai cittadini».

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