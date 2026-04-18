Bambino di tre anni in codice rosso dopo essere caduto dal balcone di una palazzina a Sassari.

È successo all'angolo tra viale Trieste e viale Caprera.

Il piccolo, di nazionalità senegalese e che quando è stato soccorso era cosciente, è caduto dal primo piano della palazzina, da un’altezza di circa tre metri e mezzo.

Sul posto il la polizia di Stato e il 118.

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