L’emergenza
18 aprile 2026 alle 12:51aggiornato il 18 aprile 2026 alle 13:27
Sassari, bambino di tre anni cade dal balcone di una palazzina: in codice rosso in ospedaleÈ successo all'angolo tra viale Trieste e viale Caprera, sul posto polizia e 118
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Bambino di tre anni in codice rosso dopo essere caduto dal balcone di una palazzina a Sassari.
È successo all'angolo tra viale Trieste e viale Caprera.
Il piccolo, di nazionalità senegalese e che quando è stato soccorso era cosciente, è caduto dal primo piano della palazzina, da un’altezza di circa tre metri e mezzo.
Sul posto il la polizia di Stato e il 118.
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