Due incidenti stradali nelle ultime ore a Sassari. Il primo, intorno a mezzanotte, ha avuto luogo sulla Strada provinciale 25, in direzione Sorso, quando un’automobile, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un muro vicino a un palo dell’Enel. Il conducente è stato soccorso dal 118 e poi condotto al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre al personale medico, i vigili del fuoco, i carabinieri di Sorso e l’Enel.

L’altro incidente, misterioso, è avvenuto alle 3 del mattino nella vecchia strada per Alghero, subito dopo aver superato La Landrigga. Un’autovettura si è ribaltata più volte e ha preso fuoco a bordo strada. I pompieri hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza il veicolo, al cui interno non c’era nessuno. In loco anche polizia stradale e 118.

