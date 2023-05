Due incidenti si sono registrati oggi a Sassari in mattinata.

Il primo in via Budapest dove il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. L’uomo è rimasto illeso, così come i suoi cani che si trovavano nell’abitacolo. I vigili del fuoco della centrale, intervenuti sul posto, hanno messo la macchina in sicurezza e bonificato l’area.

In via Predda Niedda, invece, all’incrocio con il cavalcavia di Santa Maria si è verificato un tamponamento con più veicoli. Lievi ferite per gli occupanti delle auto, assistiti dal personale del 118, presente con due ambulanze. Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subìto dei rallentamenti.

(Unioneonline/s.s.)

