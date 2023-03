Aumenta considerevolmente il numero dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in Italia. Un incremento che costringe la Prefettura di Sassari ad affrontare l’esigenza di potenziare la capacità di accoglienza anche a livello provinciale, in considerazione del numero dei posti immediatamente disponibili nel sistema di accoglienza della provincia.

Strutture gestite da operatori economici con i quali sono già state stipulate le convenzioni per i servizi di accoglienza, i cui posti a disposizione potrebbero risultare insufficienti a garantire le crescenti richieste di ospitalità.

Pertanto, la Prefettura ha pubblicato sul sito istituzionale un ulteriore avviso esplorativo diretto ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso le strutture ricettive temporanee presenti nella provincia di Sassari.

La richiesta per tutti i centri del territorio è di un numero massimo complessivo di 200 ospiti, per il periodo compreso tra il 20 marzo e il 31 dicembre dell’anno in corso.

© Riproduzione riservata