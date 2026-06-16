Assolto dall'accusa di omicidio stradale oggi in tribunale a Sassari.

Sebastiano Dore era accusato della morte di Salvatore Piga, deceduto a distanza di pochi giorni dallo scontro tra il suo scooter e l'autocarro condotto dal primo nel 2023, lungo la strada intercomunale di Ittiri, in zona Monte Untulzu.

Durante la discussione dell'abbreviato il pm Giovanni Porcheddu aveva sollecitato la pena di 10 mesi e 20 giorni ma oggi il gup Giuseppe Grotteria ha disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. A difendere l'imputato, allevatore come la vittima, l'avvocata Cristiana Fotzi mentre le parti civili erano rappresentate dai legali Elias Vacca, Antonello Fiore e Dario Piu.

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