1145 posti in più. Lo stadio Vanni Sanna a Sassari potrà contare, già dalla partita di Pasquetta della Torres contro il Carpi, di un ampliamento importante dei posti a sedere. Frutto dei lavori di adeguamento e delle varie messe a norma compiuti dalla società.

Tutte informazioni comunicate stamattina nella sala stampa dello stadio dal sindaco Giuseppe Mascia, da Pierluigi Pinna, direttore generale di Abinsula-Torres, e Stefano Udassi, presidente della Torres. "Abbiamo investito- dichiara Mascia- 1 milione e 400 mila euro nella struttura e l'ampliamento della soglia non è un fatto banale".

Soprattutto il primo cittadino riferisce sull'intenzione che l'amministrazione comunale partecipi alle spese per il rifacimento del manto erboso. Sono intervenuti anche 4 assessori dell'amministrazione comunale come Nicoletta Puggioni, referente comunale per lo Sport, e Giuseppe Masala, titolare del Bilancio, che ha ripercorso la cronologia degli investimenti, incluso l'ultimo da 18.500 euro per l'apertura di due varchi pedonali e carrabili. Salvatore Sanna, assessore ai Lavori Pubblici, ha riferito sul totale relamping dello stadio, con 140 nuovi corpi luminosi, e sull'imminente fine dei lavori per i due campi adiacenti allo stadio. Lello Panu, titolare del settore Edilizia privata, si è soffermato sul sigillo dato dai suoi uffici, poche ore fa, alla Dua, la dichiarazione unica aziendale, "che consentirà- afferma- l'iscrizione della squadra al prossimo campionato".

