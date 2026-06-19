l’aggressione
19 giugno 2026 alle 17:40
Sassari, algerino pestato brutalmente nel centro storicoSangue sull’asfalto, nei pressi di porta Sant’Antonio: la vittima ricoverata in ospedale, indaga la Polizia
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Violento pestaggio contro un algerino in porta Sant'Antonio a Sassari.
Responsabili dell’aggressione, avvenuta tra Campo di Carru e via Sant’Apollinare, sarebbero alcuni connazionali.
La vittima è un uomo sulla trentina, a testimoniare la brutalità del pestaggio ci sono evidenti tracce di sangue a terra.
Sul posto polizia di Stato e polizia locale. La vittima è stata condotta in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata.
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