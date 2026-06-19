Violento pestaggio contro un algerino in porta Sant'Antonio a Sassari.

Responsabili dell’aggressione, avvenuta tra Campo di Carru e via Sant’Apollinare, sarebbero alcuni connazionali.

La vittima è un uomo sulla trentina, a testimoniare la brutalità del pestaggio ci sono evidenti tracce di sangue a terra.

contentid/56dd7df4-dfe0-4592-9c3e-9e139c5d1798
contentid/56dd7df4-dfe0-4592-9c3e-9e139c5d1798

Sul posto polizia di Stato e polizia locale. La vittima è stata condotta in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata.

© Riproduzione riservata