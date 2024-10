Dopo le quattro giornate della settimana scorsa che hanno animato l'Ex-Ma.Ter di Sassari con tanti ospiti e due guest star come Cristiano Godano e Carlo Massarini, il festival "Fino a Leggermi Matto" si trasferisce al Foyer del Teatro Verdi di Sassari. Sabato alle 19 doppio appuntamento che avrà come focus la band dei Csi e il cantautore Luigi Tenco, con presentazioni che fuoriescono dalle pagine dei libri con aneddoti e riflessioni, arricchite da momenti musicali, nella formula dell'originale festival ideato dalle Ragazze Terribili.

Si aprirà con lo scrittore e conduttore radiofonico Donato Zoppo, che in dialogo con la direttrice del settimanale Nemesis Magazine Francesca Mulas, presenterà il suo nuovo libro “CSI – È stato un tempo il mondo” (Aliberti Compagnia Editoriale). Pagine ricche di interviste e testimonianze esclusive per ripercorrere la storia di una band che ha segnato profondamente il panorama musicale italiano, e non solo.

La serata proseguirà con gli storici della musica italiana Enrico de Angelis ed Enrico Deregibus, autori di "Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste" (Il Saggiatore), in dialogo con il giornalista Paolo Ardovino e con l’accompagnamento in musica di Luigi Frassetto, Angela Colombino, Alessandro Carta e Carlo Berretta. Un omaggio al cantautore, poeta e compositore Luigi Tenco che con le sue parole, i suoi gesti e le sue canzoni ha lasciato un'eredità inestimabile e sempre straordinariamente attuale.

