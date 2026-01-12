Weekend di interventi a Sassari da parte dei carabinieri, autori dell’arresto di tre persone. In un caso un uomo è stato fermato perché responsabile di evasione, in quanto trovato fuori dalla propria abitazione. In più aveva manomesso il dispositivo elettronico di controllo che gli era stato applicato. Un’altra persona è finita in manette per lesioni personali avendo aggredito le guardie giurate addette al servizio di sicurezza nel pronto soccorso di un ospedale della provincia. Infine fermo per un giovane accusato di tentata estorsione, atti persecutori e lesioni personali con l’uso di armi ai danni di un coetaneo. Il bilancio dei militari non si ferma però qui.

Deferiti in stato di libertà dieci individui, di cui 2 accusati di furto ai danni di alcuni esercizi commerciali, poi altri 2 per maltrattamenti in famiglia. Nel primo caso, un uomo è entrato con violenza all’interno dell’abitazione della ex convivente, nel secondo la persona ha aggredito fisicamente e verbalmente la ex moglie che era con i figli minorenni. Infine 2 uomini sono stati deferiti perché, armati, hanno aggredito il vicino di casa per ragioni riconducibili all’uso di una stradella di passaggio.

Al termine delle attività dei carabinieri sono state rinvenute e sequestrate le seguenti armi: 1 taglierino completo di lama, 1 ascia con manico in legno, 1 bastone sfollagente, 3 roncole, 1 martello a “piccozza”, 1 mazzetta da kg 1,250 e 2 forbici da potatura.

Per quanto concerne il Nucleo Operativo Ecologico, due persone sono state deferite nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela paesaggistica ambientale e al contrasto delle alterazioni paesaggistiche del territorio. A motivare l’intervento dei militari dell’Arma la scoperta che i due avevano realizzato un paio discariche non autorizzate di rifiuti speciali, in parte pericolosi.

Nel computo del lavoro del fine settimana anche quello legato alla viabilità che ha portato alla contestazione di 4 violazioni per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro di 8 patenti di guida e il sequestro di 7 veicoli. 32 le contravvenzioni comminate per infrazioni al Codice della Strada.

