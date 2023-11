Lutto nella chiesa di San Paolo a Sassari per la morte improvvisa di don Luciano Salaris.

Questa mattina il sacerdote della parrocchia sassarese, 66 anni di Ittiri, è stato stroncato da un infarto fulminante. Per molti è stato un punto di riferimento, figura importante per tanti giovani e per quelle persone e associazioni cattoliche e non, fra cui le Acli, con cui ha portato avanti tante iniziative sociali e sportive, supportando le attività di volontariato nel territorio, in particolare L’Emporio della solidarietà e il Gruppo sportivo San Paolo.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare «un prete meraviglioso, buono e veramente speciale»: «Sei stato e sarai sempre un esempio». Negli ultimi giorni aveva sospeso la sua attività parrocchiale per problemi di salute che, evidentemente, non aveva superato.

Era conosciuto anche da tanti studenti delle scuole superiori dove insegnava la materia di religione. Le sue ultime celebrazioni si svolsero nel santuario di Seunis a Thiesi.

