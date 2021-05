Dopo pochi mesi di tregua ricominciano i raid vandalici a Li Punti, quartiere periferico di 20mila abitanti di Sassari. Stanotte ignoti, nonostante le ben note prescrizioni, hanno danneggiato indisturbati varie macchine. Ma ieri, addirittura in pieno giorno, l'episodio più grave: un'Audi 3, in via Pala di Carru, è stata incendiata. L'ennesimo rogo doloso di un automezzo nel quartiere. La macchina, parcheggiata, era di proprietà di un giovane sassarese (M.C), che l'aveva acquistata di seconda mano solamente da qualche giorno, per poter effettuare al meglio il proprio lavoro di volantinaggio alle dipendenze di una ditta del settore.

Di nuovo preoccupati gli abitanti di Li Punti. "I vandali e i delinquenti hanno ricominciato peggio di prima - afferma Giovanni Farina, vice presidente del Comitato di quartiere - Dopo che si è spento il clamore mediatico di qualche mese fa ora si sentono nuovamente autorizzati a fare il bello e cattivo tempo, non solo durante le ore notturne, ma anche durante la giornata. Tra gli abitanti di Li Punti è tornata la paura. Noi non ci sentiamo tutelati nella nostra sicurezza e incolumità. Temevamo questo ritorno al vandalismo - conclude - e abbiamo chiesto incontri alle Istituzioni anche per questo motivo, ma non siamo stati né ascoltati né ricevuti da nessuno".

