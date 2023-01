Il tema dei trasporti necessari per assicurare la continuità territoriale è stato l’argomento al centro dell’incontro a Palazzo Ducale, tenutosi ieri pomeriggio tra i presidenti dei Consigli Comunali della Rete Metropolitana di Sassari.

Erano presenti Maurilio Murru, padrone di casa, in rappresentanza del Comune di Sassari; Raffaele Salvatore per il Comune di Alghero; Franco Satta Comune di Porto Torres; Francesca Capai Comune di Sorso; Pina Pazzola Comune di Sennori e Agostino Schiaffino il neo eletto Presidente del Consiglio Comunale di Stintino. Nella discussione è stato inoltre evidenziato l’annoso ritardo per la realizzazione delle infrastrutture indispensabili ad assicurare i collegamenti tra i maggiori centri urbani, l’aeroporto e i porti commerciali e turistici.

«Ritardi che penalizzano l’intera area del nord ovest della Sardegna ed un settore trainante, volano dell’economia del territorio, che è quello turistico», sostengono i presidenti delle assemblee civiche.

E sulle criticità della Sanità pubblica, il disagio determinato dall’assenza di medici nelle strutture sanitarie è ancora più evidente nei centri dove mancano i medici di base, si attendono pertanto le possibili soluzioni alcune delle quali saranno illustrate domani ad Alghero dall’assessore Regionale Carlo Doria. Uno dei temi affrontati ha riguardato comunque il funzionamento delle assemblee civiche, in modo particolare è stata trattata la materia della comunicazione, considerata di fondamentale importanza per il rapporto con i cittadini.

«La maggior parte dei consiglieri comunali, specie nelle piccole realtà, vive esclusivamente del proprio lavoro - sostengono i presidenti del consiglio - perciò spesso il tempo che dedica alla politica e all’amministrazione del comune è rubato alla propria famiglia ed eventualmente agli altri interessi che una persona potrebbe avere». Di conseguenza la comunicazione permetterebbe ad ogni singolo consigliere di entrare in relazione con i cittadini per condividere valori ed obiettivi giacché è proprio il processo comunicativo che influenza l’efficienza e l’efficacia di un’amministrazione, una buona comunicazione semplifica la percezione o amplifica l’operato di chi si occupa di amministrare il comune.

