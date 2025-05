I carabinieri della stazione di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Pochi giorni prima i militari erano intervenuti presso l’abitazione di una anziana in quanto uno sconosciuto era riuscito ad accedere all’interno del suo appartamento per rubare due bracciali e quattro anelli in oro e pietre del valore di quasi 10 mila euro, gioielli che la donna custodiva all’interno della camera da letto.

I militari avevano avviato immediatamente le indagini passando anche al setaccio numerosi “compro oro” della provincia sassarese e proprio a seguito di prolungate e incessanti ricerche i gioielli sono stati individuati presso due diversi esercizi commerciali.

I carabinieri sono riusciti a recuperare parte della refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.

La donna si è mostrata felice e commossa in considerazione del grande valore affettivo che la lega a quei gioielli mentre un giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.





