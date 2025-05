Ispirato al romanzo di Grazia Deledda, “Il paese del vento” è prodotto dalla compagnia Akroama. L'appuntamento è per domani alle 21 al Teatro Astra di Sassari.

L'adattamento teatrale diretto da Lelio Lecis, ripercorre un amore giovanile, soprattutto epistolare del futuro premio Nobel e la sua lotta interiore tra passato e presente. Dietro il nome di Gabriele c'è la figura reale del giornalista Stanis Manca, che nel 1891 si recò anche a Nuoro per conoscere Grazia Deledda, ma il rapporto non ebbe un seguito e anche la corrispondenza si bloccò dopo un paio di anni. In scena Lia Careddu, Roberta Pasquinucci Cocco, Stefano Cancellu, Simeone Latini e Tiziana Martucci.

Il titolo è inserito nel cartellone della rassegna “Primavera a Teatro” organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

