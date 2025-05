La prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, nella giornata di martedì 20 maggio ha fatto visita a bordo del Guardacoste della guardia di finanza “G.116 Laganà” presso gli ormeggi della Sezione operativa navale di Alghero, dove ha incontrato il comandante provinciale Marco Sebastiani, e il comandante del reparto operativo aeronavale di Cagliari, Francesco Corcelli.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano e il comandante della sezione operativa navale di Alghero, Raffaele Rivieccio, il Tenente Colonnello Corcelli ha illustrato alla prefetta i principali compiti istituzionali affidati, in Sardegna, al reparto operativo aeronavale di Cagliari e le funzioni di “polizia del mare” rivestite in via esclusiva dal comparto aeronavale della guardia di finanza, soffermandosi sulle specificità della fascia costiera della provincia di Sassari, particolarmente interessata da intensa attività diportistica nautica e, per gli aspetti di cooperazione internazionale, confinante con il vicino Stato francese.

Al termine della visita, la rappresentante dell’autorità di Governo ha voluto ringraziare le fiamme gialle di mare, per il proficuo contributo offerto alla collettività a tutela della legalità economico- finanziaria nonché per le specifiche attività svolte in mare, anche nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando come l’iniziativa di martedì scorso rappresenti un’importante opportunità per consolidare, a livello locale, il coordinamento tra le istituzioni dello Stato.

© Riproduzione riservata