A 98 anni firma per la legge Pratobello 2024. Giusta Brunzu ha sottoscritto ieri dall’Argentiera, borgata di Sassari, l’iniziativa popolare per fermare la speculazione energetica. «A febbraio compio 99 anni- afferma la signora riferendosi alle pale eoliche- e vorrei arrivarci ancora viva per vedere le cose meglio, e non questi pasticci che fanno».

La donna ha chiesto ai promotori dei banchetti, che fanno parte dell’associazione Sa Domo de Totus, di andare a casa sua perché non era in grado di spostarsi. E lì ha firmato per la legge, entrando così a far parte delle oltre 5mila persone che hanno già detto no all’invasione dell’eolico attraverso la sottoscrizione attivata più di due settimane fa, come scritto, da sa Domo de Totus.

L’associazione, partita coi banchetti dalla città, adesso sta facendo attività capillare anche nelle borgate e nelle frazioni oltre che nei quartieri più periferici per sostenere la crescita della mobilitazione popolare contro "la colonizzazione energetica".

