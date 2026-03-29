Ottanta chili di rame rubati a Sassari dalla sede della Soprintendenza. Cavi elettrici asportati, grondaie divelte e accartocciate, il tutto ai danni di un edificio pubblico di interesse storico-culturale sottoposto a tutela.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia per furto, colti in flagranza. L’operazione è frutto dell’intensificazione dei controlli degli equipaggi della Squadra Volante, dopo una lunga serie di furti di grondaie e materiali in rame ai danni di diversi edifici pubblici della città.

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Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 di due uomini sospetti che si aggiravano vicino alla sede della Soprintendenza, in via Monte Grappa.

I poliziotti li hanno rintracciati in poco tempo: trasportavano in due borsoni e un passeggino ben 80 chili di “oro rosso”. Sono scattate subito le manette, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/L)

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