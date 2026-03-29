Ottanta chili di rame rubati a Sassari dalla sede della Soprintendenza. Cavi elettrici asportati, grondaie divelte e accartocciate, il tutto ai danni di un edificio pubblico di interesse storico-culturale sottoposto a tutela.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia per furto, colti in flagranza. L’operazione è frutto dell’intensificazione dei controlli degli equipaggi della Squadra Volante, dopo una lunga serie di furti di grondaie e materiali in rame ai danni di diversi edifici pubblici della città.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 di due uomini sospetti che si aggiravano vicino alla sede della Soprintendenza, in via Monte Grappa.

I poliziotti li hanno rintracciati in poco tempo: trasportavano in due borsoni e un passeggino ben 80 chili di “oro rosso”. Sono scattate subito le manette, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/L)

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