Cinque nuovi tenenti nel comando della polizia locale di Sassari che, dopo un'esperienza ventennale in servizio, hanno ottenuto la promozione. Si chiamano Filippo Petretto, responsabile dell’ufficio di Segreteria, dell’ufficio Studi e del servizio Prevenzione e Protezione, Costantina Baldino, responsabile del servizio amministrativo e dell’ufficio sanzioni, Andrea Falchi, responsabile dell’ufficio Sicurezza Urbana, Roberto Simula, responsabile degli uffici di Polizia Ambientale, Commerciale e Edilizia e Marco Quadu, responsabile dell’ufficio di Pronto Intervento e Viabilità.

Oggi sono stati ricevuti dal sindaco Giuseppe Mascia, che ha mantenuto la delega alla Polizia locale, per la cerimonia ufficiale di conferimento dell’incarico. All'evento era presente anche il comandante Gianni Serra che ha commentato: «I neo-ufficiali si sono distinti nel corso degli anni per il loro elevato senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio. La promozione rappresenta un importante traguardo individuale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intero Corpo».

